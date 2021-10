Champions League. Il Milan cade contro il Porto, un altro errore arbitrale decide il match

Nella 3° giornata del girone di Champions League, il Milan cade all’Estadio do Dragao contro il Porto, incappando in una prestazione molto negativa, complice l’ottimo spirito d’intraprendenza dei padroni di casa e le tante assenze dei ragazzi di Pioli.

Ancora una volta protagonista in negativo l’arbitraggio, con Felix Brych che non vede il clamoroso fallo di Taremi su Bennacer che consente a Diaz di portare a casa i tre punti.

I portoghesi schiacciano costantemente i rossoneri nella propria meta campo, anche se la realtà racconta 2 tiri in porta a 1, con i due portieri che diventano spettatori non paganti.

Migliore in campo l’autore del goal Luis Diaz, scatenato e immarcabile per tutti i 90 minuti, mentre tra i milanisti solo in pochi raggiungono la sufficienza: Kjaer, Bennacer, Saelemaekers e Leao (solo per i primi 45 minuti) cercano di fare qualcosa, con il danese migliore dei suoi.

Pioli non riesce a trovare una soluzione per risolvere la continua pressione avversaria anche se con i pochi cambi in panchina, le armi a sua disposizione sono ben poche.

Il Porto, comunque, nei 90 minuti dimostra di avere più gamba e porta giustamente i tre punti a casa.

Da sottolineare come le squadre italiane siano costantemente penalizzate dall’arbitraggio in queste giornate, con il Milan che per due partite consecutive subisce errori che anche i meno esperti avrebbero notato.

Le società dovrebbero prendere delle posizioni chiare perché ciò non continui a ripetersi all’infinito.