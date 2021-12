Serie A. Il Milan vince e convince contro la Salernitana, il match termina 2 a 0

Squadra in casa

La 16° giornata di Serie A inizia con Milan-Salernitana, allo stadio San Siro.

Partono forte i rossoneri che al 6’ sono già in vantaggio grazie all’affondo di Leao che salta due uomini e serve Kessie che col sinistro batte Belec.

I padroni di casa continuano ad attaccare e sfiorano il 2 a 0 con Diaz in spaccata, su un grande cross di Bakayoko.

Da segnalare un nuovo infortunio per lo sfortunato Pellegri che al 15’ chiede il cambio per un problema all’inguine.

Minuto 18, raddoppio di Saelemaekers che punta la difesa ospite e con il sinistro piazza la palla sul palo più lontano.

Il Milan gestisce la partita e continua ad attaccare sprecando tantissime occasioni, in particolare con Diaz che si divora almeno 4 occasioni da goal.

I rossoneri si riversano in avanti dosando le forze ma il risultato non cambia e momentaneamente volano al primo posto in classifica, superando il Napoli.

La Salernitana resta invece all’ultimo posto in classifica e deve invertire la rotta se non vuole tornare in Serie B.