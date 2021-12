Serie A. Le probabili formazioni di Milan-Salernitana

Squadra in casa

Squadra in casa Milan

Nell'anticipo del campionato di Serie A, il Milan affronta la Salernitana in un match importantissimo per i ragazzi di Pioli, che non possono perdere altri punti dopo le sconfitte contro Fiorentina e Sassuolo.

Il tecnico ha pronto un massiccio turnover per la decisiva sfida di martedì in Champions League contro il Liverpool, dove i rossoneri devono assolutamente fare tre punti per passare il turno.

Le probabili formazioni:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Bakayoko, Kessié; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Pellegri.

All. Pioli



SALERNITANA (3-5-2): Belec; Bogdan, Gyomber, Veseli; Zortea, L. Coulibaly, Di Tacchio, Capezzi, Ranieri; Bonazzoli, Djuric. (A disp. Fiorillo, Guerrieri, Jaroszynski, Delli Carri, Schiavone, Kastanos, Obi, Kechrida, Ribery, Simy, Vergani).

All. Colantuono