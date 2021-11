Serie A. Il Milan trova la prima sconfitta della stagione in campionato contro la Fiorentina

Squadra in casa

Squadra in casa Fiorentina

Il primo ko per il Milan arriva al Franchi, contro una Fiorentina che ha calato un poker contro la capolista.

Sono tre le reti dei ragazzi di Pioli, il che rende meno amara la sconfitta, ma la differenza, guardando i fatti oggettivi, sta nelle due papere - una iniziale di Tatarusano e una finale di Teo Hernadez - che hanno pesato come macigni.

La viola non ha rubato nulla, ma qualcosa ha frenato meccanismi consolidati del Milan, e andare al riposo sul 2 a 0 (gola di Duncan su errore difensivo clamoroso e di Saponara) non è bastato a risvegliare l’orgoglio dei rossoneri.

Non hanno funzionato nemmeno i cambi che, a differenza di altre volte, sono stati poco incisivi, rompendo forse gli equilibri che in ogni caso sembravano garantiti nella prima frazione di gioco.

Viola in vantaggio dopo un quarto d'ora con Duncan, che approfitta di un grave errore di Tatarusanu, in collaborazione con Gabbia.

Il raddoppio arriva nel recupero del primo tempo con Saponara - altro momento topico - che sfodera un destro a giro all'incrocio dei pali.

Al 60' Vlahovic cala il tris e a questo punto sale in cattedra Ibra, deludente nei primi 45 minuti, che realizza una doppietta, prima su azione personale (errore in area di Bonaventura) e poi su cross basso in area di Hernandez.

Ma è proprio il terzino francese che, avventurandosi in un dribbling improbabile nella propria area, permette a Gonzales - appena entrato - di apparecchiare la tavola ancora per Vlahovic, che porta il risultato sul 4 a 2: e siamo all’85’.

Nel recupero un’autorete di Venuti determina il di 4 a 3 finale, che inorgoglisce la Fiorentina e abbatte il Milan.

I rossoneri hanno attaccato, creando molte occasioni e dando l’impressione di potere affondare con facilità, ma la Fiorentina ha ribattuto senza pensare solo alla fase difensiva e ha vinto con merito.

Inutile parlare delle assenze e dei tanti errori, il Milan ha sempre dimostrato di saper reagire alle avversità e di dare il meglio di sé lontano da San Siro, ma qualcosa non ha funzionato e toccherà a Pioli valutare come ripartire.

Occorrerà rispondere alla prima sconfitta stagionale ricominciando con il giusto spirito e la giusta mentalità, avendo cura dei dettagli e, magari, recuperando Tomori e Calabria, non certo due giocatori qualsiasi.

IL TABELLINO

Reti: 15' Duncan (F), 45'+1 Saponara (F), 60' e 85' Vlahovic (F), 62' e 67' Ibrahimovic (M), 90'+6 aut. Venuti (F)

FIORENTINA: Terracciano; Odriozola, Venuti, Igor, Biraghi; Bonaventura (69' Castrovilli), Torreira, Duncan (90'+3 Maleh); Callejon (69' Nico Gonzalez), Vlahovic, Saponara.

All. Italiano

MILAN: Tatarusanu; Kalulu (57' Florenzi), Kjaer, Gabbia, Hernandez; Kessié, Tonali (74' Bennacer); Saelemaekers (57' Messias), Brahim Diaz (57' Giroud), Leao (80' Krunic); Ibrahimovic.

All. Pioli

Ammoniti: Castrovilli (F), Theo Hernandez (M)