Serie A. Il Milan vince e convince contro la Roma, il match termina 1 a 2

Nel big match serale di Serie A, il Milan centra la 10° vittoria su 11 partite in campionato, battendo la Roma di Jose Mourinho.

Partita stra dominata dai ragazzi di Pioli, che vanno in vantaggio al minuto 25 con una punizione di Ibrahimovic, che supera la barriera e infila Rui Patricio.

Al 38’ rete annullata a Leao, palla lanciata da Kjaer con sponda di petto di Zlatan per il portoghese che supera con un pallonetto Rui Patricio.

Milan sempre in avanti che trova il vantaggio su rigore con Kessiè, procurato dal solito ragazzone svedese al minuto 54 per un fallo di Ibanez dopo la conferma del Var.

Al minuto 66 incredibile episodio in campo, fallo su Krunic non fischiato dall’arbitro, Pellegrini punta Hernandez che si abbassa a causa di uno scivolone: secondo giallo per il francese che può dire addio al Derby della settimana prossima.

La Roma dopo una partita anonima comincia ad attaccare senza creare troppe difficoltà alla retroguardia rossonera, a parte un salvataggio di Kjaer su un colpo di testa di Zaniolo da buonissima posizione.

I giallorossi riaprono la partita al 93esimo con un cross in area di Pellegrini respinto dalla difesa su cui si avventa El Shaarawy che controlla e calcia all’incrocio.

I ragazzi di Pioli vincono e convincono contro un Mourinho sempre più nervoso nei 90 minuti, che ora dovranno già pensare alla partita contro il Porto e poi al derby.