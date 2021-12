Serie A. Pioli studia un nuovo centrocampo per il Milan

Atmosfera positiva al Milan, anche se il rientro di alcuni giocatori, seppur importanti, sarà controbilanciato da assenze di peso nel reparto nevralgico, il centrocampo. Non è infatti una sorpresa la futura latitanza di Bennacer e Kessie, che giocheranno la Coppa D’Africa. L’incognita è semmai rappresentata dalla durata del loro impegno, che ovviamente dipenderà dai successi che le rispettive squadre riusciranno ad ottenere. Se le loro nazionali arriveranno in fondo, i due potrebbero ritrovarsi rivali nella finale del 6 febbraio, quando ci sarà il derby di Milano, dopo avere già saltato Roma, Venezia, Spezia e Juventus.

C’è da immaginare che cosa preferirebbero i tifosi del Milan, pensando alle avventure “africane” dei loro beniamini!

Resta la necessità per Stefano Pioli di trovare valide e durature soluzioni.

Trapela il fatto che il mister stia studiando differenti possibilità.

Sandro Tonali appare l’elemento da cui è impossibile prescindere, e il suo rendimento sino ad oggi fa ben sperare.

La presenza di Bakayoko era inizialmente di conforto, essendo potenzialmente il sostituto naturale di uno dei due “partenti”, ma il suo inizio di stagione è stato a dir poco deludente e puntare tutto su di lui potrebbe essere un grosso rischio.

Pioli ha un jolly di nome Krunic, già utilizzato in molteplici posizioni con discreti risultati ed è ipotizzabile un suo impiego… ovunque!

Ma in queste ore è di moda il nome di Alessandro Florenzi, che potrebbe adattarsi al ruolo di esterno destro in un ipotetico 4-3-3.

Percorribile anche la strada che porta il rientrante Calabria a giocare in un ruolo già occupato in passato (da centrocampista, lo scorso anno, segnò anche un goal alla Juventus).

Insomma, tanto movimento al Milan, tanti pensieri e voglia di vincere, sperando magari in qualche rinforzo invernale e in qualche infortunio in meno!