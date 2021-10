Serie A. I convocati del Milan per il match contro il Bologna

Dopo la sconfitta contro il Porto in Champions League, il Milan vuole mantenere la vetta della classifica in campionato sperando in un passo falso del Napoli.

Sulla loro strada i rossoneri troveranno il Bologna allo stadio Dall’Ara e come al solito, le assenze non mancheranno.

Sono 21 i convocati, esclusi: Maignan, Florenzi, Rebic, Messias, Hernandez, Brahim Diaz, Kessié e Pietro Pellegri.

Portieri: Jungdal, Mirante, Tatarusanu;

Difensori: Ballo-Touré, Calabria, Conti, Gabbia, Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Tomori;

Centrocampisti: Bakayoko, Bennacer, Castillejo, Krunic, Saelemaekers, Tonali

Attaccanti: Giroud, Leao, Ibrahimovic, Maldini.