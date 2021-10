Seria A. Buone notizie in casa Milan: Ibrahimovic, Calabria e Krunic hanno svolto l'allenamento in gruppo

Buone notizie in casa Milan, dopo i tanti infortuni tornano in gruppo tre giocatori: Krunic, Davide Calabria e Zlatan Ibrahimovic.

Lo svedese ha svolto l'intero allenamento con la squadra e potrebbe tornare a disposizione già per la gara contro il Verona a San Siro. Il vero obiettivo è però la convocazione dello svedese per il match di martedì contro il Porto in Champions League.

Calabria e Krunic invece saranno a disposizione di Pioli per la prossima gara di campionato, i due sembrano aver smaltito i rispettivi infortuni.