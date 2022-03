Milan, Leao nel mirino del Paris Saint Germain

Rafael Leao è uno dei giocatori emergenti del nuovo Milan.

Periodicamente in bilico tra positività di giudizio e dubbio comportamentale/anagrafico, appare sulla via del consolidamento della resa da campo, lasciando intravedere enormi margini di miglioramento.

Naturale che sia diventato un obiettivo per molte squadre di rango e ben posizionate economicamente.

Tra queste il Psg, che ha appena abbandonato il suo obiettivo principale, la Cahampios, e ricomincia a pensare al futuro.

Pare che sia pronta un’offerta da 70 milioni con uno stipendio al giocatore di circa 6 milioni di euro.

La cifra potrebbe essere interessante per il Milan, che finalmente riuscirebbe a monetizzare senza perdere uno dei pezzi migliori a parametro zero, e potrebbe piacere anche al giocatore, che vedrebbe lievitare il proprio stipendio. Ma… entrambe le parte non sembrano interessate.

Leao ha un contratto in scadenza nel 2024 e la società vorrebbe prolungare sino al 2026, anche se al momento esiste una grande priorità che riguarda la situazione relativa allo Sporting Lisbona.

A gennaio, infatti, il club portoghese aveva chiesto al giocatore 16,5 milioni di euro con il Tribunale di Milano che ad aprile tornerà ad esprimersi sulla vicenda. Si sta cercando in queste settimane di arrivare ad una transazione extragiudiziale che possa mettere d'accordo Lille, Sporting e lo stesso Milan.

La strategia rossonera dipenderà dall’esito di questo caso.

E se si arrivasse al sacrificio del giocatore, i soldi, tanti, potrebbero essere reinvestiti, anche se al Lille spetterebbe il 15 per cento del transfer e quindi nelle casse milaniste resterebbero poco meno di 60milioni.

Ne varrebbe la pena?