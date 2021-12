Coppa Italia Femminile. Il Milan Women passa a Verona con un netto 3 a 0

Squadra in casa

Il match tra Hellas Verona e Milan, valido per la terza giornata della Coppa Italia Femminile, era l’ultimo – e decisivo – del Girone A.

Il 3 a 0 ottenuto dalle ragazze di Ganz significa qualificazione alla fase a eliminazione diretta.

Il Milan veniva dalle pesanti sconfitte in campionato con Inter e Juventus, e c’era bisogno di una prestazione importante per riportare morale nel team e, ovviamente, il passaggio alla fase a eliminazione diretta era l’obiettivo da raggiungere a tutti i costi.

Alla fine è risultata evidente la superiorità delle rossonere, protagoniste di una buona partita, nonostante qualche assenza.

Certo, il Verona non vive un momento di brillantezza, posizionato in fondo alla classifica di Serie A con un solo punto, ma esisteva il vantaggio del fattore campo e della miglior differenza reti, ma occorre sottolineare l’autorevolezza dimostrata nell’occasione dal Milan.

Le scaligere iniziano bene e al 7' sfiorano il vantaggio con un destro potente di Cedeno che coglie il palo.

Al 30' il Milan passa in vantaggio con Thomas che, dopo una azione personale, entra in area dalla destra e conclude in rete, con la complicità di una deviazione.

L’1 a 0 è il risultato con cui si conclude la prima frazione di gioco.

Nella ripresa il Milan parte subito forte e dopo un paio di minuti raddoppia, ancora con Thomas, che sfrutta un rinvio corto del portiere del Verona: per lei doppietta e grande soddisfazione personale.

Passano altri due minuti e arriva il 3 a 0 che costituisce il colpo finale; a realizzarlo è Jane, servita da Stapelfeldt, che da pochi passi trafigge Keizer.

L'Hellas tenta una reazione dando nuove energie con i cambi, e costruisce un paio di occasioni per accorciare le distanze, prima con Anghileri e poi con Errico, che colpisce la traversa.

Ma la gara resterà ancorata al risultato di 3 a 0, una vittoria che consente alle rossonere di posizionarsi in testa alla classifica del Gruppo A, con sei punti, e passare ai quarti di finale della Coppa Italia Femminile 2021/22.

Per conoscere l’avversario da affrontare agli ottavi occorrerà aspettare l’esito di

Napoli-Empoli, mentre la sosta natalizia è dietro all’angolo.

A metà gennaio ripartirà il Campionato e il Milan sarà nuovamente ospite del Verona.

TABELLINO

HELLAS VERONA WOMEN - MILAN FEMMINILE 0-3 (0-1)

Reti: 30' pt e 2' st Thomas, 4' st Jane

Hellas Verona Women: Keizer, Ledri (dal 32' st Rizzioli), Errico, De Sanctis (dal 1' st Oliva), Sardu, Nilsson (dal 18' st Catelli), Anghileri (dal 32' st Mancuso), Cedeno, Ambrosi, Lotti (dal 18' st Marchiori), Quazzico.

A disposizione: Gritti, Dahlberg, Mancuso, Zoppi, Horvat.

Allenatore: Matteo Pachera

Milan Femminile: Korenciova, Arnadottir (dal 43' st Kirschstein), Fusetti, Bergamaschi, Adami, Stapelfeldt (dal 23' st Thrige), Jane (dal 38' st Selimhodzic), Thomas, Longo (dal 43' st Miotto), Tucceri (dal 23' st Rizza), Agard.

A disposizione: Fedele, Premoli, Cortesi, Dal Brun.

Allenatore: Maurizio Ganz