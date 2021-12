Serie A Femminile. Milan e Inter si contendono il gioiello Alia Guagni

È tempo di parlare di mercato dopo la sosta dovuta alle vacanze di Natale.

Nel calcio femminile, in questi giorni stanno rimbalzando molti rumors riguardanti la giocatrice Alia Guagni, ex Fiorentina, che dopo un’esperienza di un anno e mezzo all’Atletico Madrid vorrebbe tornare in Italia.

Molte squadre stanno cercando di convincerla a sposare la loro causa, in particolare le due milanesi, Milan e Inter, che vedrebbero benissimo nella loro rosa questa giocatrice, con gli allenatori Ganz e Guarino che attendono alla finestra uno sviluppo nei prossimi giorni.