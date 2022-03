Il Milan batte il Napoli 1-0 e vola al primo posto in classifica

Questa sera, la 28esima giornata di Campionato si è conclusa con un importante scontro diretto tra Napoli e Milan e, nonostante un match piuttosto equilibrato, i rossoneri sono riusciti a portare a casa tre punti fondamentali che permettono alla squadra di Stefano Pioli di conquistare – seppur momentaneamente – il primo posto in classifica. Il Milan scende in campo dopo due pareggi consecutivi in Serie A e con una formazione che vede Kalulu sostituire l’infortunato Romagnoli, mentre Spalletti conferma per dieci undicesimi la squadra che ha battuto la Lazio domenica scorsa (il 27 febbraio del 2022).

Dopo un primo tempo concluso a reti inviolate, la partita è stata sbloccata in avvio della ripresa da un gol segnato da Olivier Giroud al 49esimo minuto grazie a un’azione partita da una punizione calciata da Tonali, seguita da un destro strozzato di capitan Calabria che viene deviato proprio dal francese alle spalle di Ospina.

I rossoneri continuano ad avere il pallino del gioco per il resto della gara, confezionando due grandi occasioni da goal con Theo Hernandez e Saelemaekers che trovano la pronta risposta di Ospina.

Il finale è caratterizzato da grande nervosismo e perdite di tempo con molti cartellini gialli per entrambe le compagini.