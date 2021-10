L'arbitro di Serie A e B Daniele Minelli mandato a dirigere Entroria-Ausonia U 15

Comitato Regionale Arbitri Lombardia e Comitato Regionale Lombardia della LND hanno comunicato la designazione dell’arbitro di Serie A e B Daniele Minelli per la gara tra FCD Enotria 1908 e SSD Ausonia 1931 della categoria Under 15 Élite, domenica 10 ottobre alle ore 10 al campo di Via Cazzaniga a Milano.

La designazione è arrivata come messaggio di disponibilità e collaborazione tra i due Comitati al fine di offrire il miglior servizio alle società di calcio e a fronte della carenza di arbitri a disposizione causato dalla pandemia. Una sinergia che ha contraddistinto in questo mese anche le delegazioni provinciali FIGC, le quali hanno operato per permettere gli spostamenti di alcune gare in turni infrasettimanali, e tutte le Sezioni AIA lombarde che hanno operato in reciproco aiuto per garantire il regolare svolgimento di tutte le gare.

Di fronte alla situazione attuale l’Associazione Italiana Arbitri ha adottato diverse iniziative al fine di aumentare la propria forza arbitrale: a partire dalla riapertura dei corsi gratuiti per diventare arbitri di calcio attivi in tutte le Sezioni AIA distribuite sul territorio italiano che la pandemia aveva fermato o limitato, bloccando di fatto la formazione degli arbitri di base.

Ma grande novità, frutto di un’azione comune tra FIGC e AIA, è quella del doppio tesseramento per le ragazze e i ragazzi di età compresa tra i 14 e i 17 anni, i quali avranno la possibilità di arbitrare ed essere tesserati per una società calcistica del Settore Giovanile e Scolastico e/o della LND, cosa precedentemente non possibile.

Proprio per questo tutti gli arbitri lombardi, a partire da quelli che operano nelle categorie professionistiche fino ad arrivare al Settore Giovanile e Scolastico, si vogliono mettere a disposizione del territorio, e per testimoniare questa disponibilità scende in campo Daniele Minelli, esempio di come si possa arbitrare ai massimi livelli e farlo anche sui campi giovanili di periferia, così come si può fare l’arbitro e al tempo stesso giocare a calcio.

“Minelli ha subito aderito alla nostra iniziativa, credendoci e mettendosi a completa disposizione – dichiara il Presidente del CRA Lombardia, Emilio Ostinelli – insieme al Comitato Regionale Lombardia abbiamo concordato di assegnargli una gara di giovanili perché lui facesse da alfiere della nostra attività. Grazie alla novità del doppio tesseramento, i giovani potranno confrontarsi con un arbitro che opera ogni domenica nei campionati professionistici e scoprire qualcosa in più su ciò che facciamo ed un domani ci auguriamo di poterli vedere sul campo di gioco anche con la divisa da arbitro. In questo modo vogliamo fare cultura e formazione oltre che dare anche una concreta risposta lì dove c’è più bisogno, ovvero nelle categorie giovanili.”

“L’iniziativa degli arbitri lombardi è senz’altro lodevole – gli fa eco il presidente del Comitato Regionale Lombardia della LND Carlo Tavecchio – e auspichiamo che la presenza di così importanti testimonial, quali saranno gli arbitri di Serie A che prenderanno parte ai nostri campionati, aiuti a dare nuova linfa alla classe arbitrale, fortemente limitata dagli ultimi due anni di pandemia nella necessaria attività di reclutamento. Contiamo molto anche sulle possibilità offerte dal cosiddetto doppio tesseramento, che consente ai giovani tesserati quali atleti di provare in contemporanea anche l’esperienza arbitrale, e ciò per un messaggio di cultura sportiva nel comprendere le difficoltà di assumere il ruolo di giudice in campo e anche per aumentare nel concreto la presenza arbitrale in modo che venga garantita in tutti il nostro vastissimo universo dilettantistico e giovanile lombardo”.

Fonte:LND