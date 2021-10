3° giornata di Promozione Girone E. La Paullese cade contro la capolista Sorerinese

Nel match valido per la 3° giornata del campionato di Promozione Girone E, la Soresinese vince contro la Paullese e si piazza al primo posto in classifica a punteggio pieno.

I padroni di casa giocano meglio e creano molte occasioni non capitalizzate fino al 44’, quando Brunetti mette in mezzo un pallone che De Santis deve solo spingere in porta.

Piove sul bagnato per gli ospiti che al minuto 51 perde Pepe per espulsione.

La partita termina senza altri sussulti e la Soresinese può festeggiare mentre la Paullese rimane ferma a quota 4 punti.

Le formazioni del match:

SORESINESE: Ghidini, Lahdili, Brunati, Ardini, Guerci, Gremizzi, Brunetti, Prandi, De Santis, Myrteza, Arcari

Allenatore: Mizzotti

PAULLESE: Catanzaro, Bolis, Zagarra, Giove, Carra, Cremonesi, Esposito, Radaelli, Cristarella, Verri, Pepe

Allenatore: Furlanetto