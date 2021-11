Serie C Girone A. La Pro Sesto ancora non ingrana ma Banchieri non demorde: "Abbiamo fatto il possibile per portare a casa punti"

Le principali dichiarazioni dell’allenatore biancoceleste Simone Banchieri, rilasciate al termine di Mantova-Pro Sesto, 14a giornata Serie C 2021/22.



“Dispiace perdere dopo una prestazione così, abbiamo fatto il possibile per portare a casa punti, ma forse, in alcune circostanze, non siamo stati furbi né maliziosi. Le occasioni non sono mancate, torniamo a casa con rammarico, ma consapevoli della nostra forza”.

Sicuramente avere fuori 7/8 giocatori ci toglie molto, alcuni ragazzi stanno giocando con mezzi infortuni, ma non cerchiamo alibi: lo spirito della Pro è sempre quello giusto, concediamo anche poco. Pensate che il nostro portiere ha fatto la prima parata nel recupero”.