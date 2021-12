Serie C Girone A. Sei componenti del gruppo squadra della Pro Sesto sono positivi al Covid-19

Pro Sesto 1913 comunica che, nei giorni scorsi, 6 componenti del gruppo squadra sono risultati positivi ai tamponi effettuati.

I tesserati rilevati positivi stanno bene e sono stati posti in isolamento in ottemperanza alle normative sanitarie in vigore. Il restante gruppo squadra è stato sottoposto a controlli, come da protocollo sanitario vigente.