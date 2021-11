Serie C Girone A. La Pro Sesto non va oltre lo 0 a 0 contro l'Albinoleffe ma mister Di Gioia non fa drammi: "Faccio i complimenti ai ragazzi"

"Dispiace non aver ottenuto i tre punti, ma faccio i complimenti ai ragazzi per quello che hanno creato"

Nella domenica di Serie C Girone A, la Pro Sesto non va oltre il pari tra le mura amiche contro l' Albinoleffe , dopo aver fallito anche un calcio di rigore.

I biancoblu non riescono ad allontanarsi dall'ultimo posto in classifica nonostante le buone prestazioni

