Serie C Girone A. La Pro Sesto si tiene stretta Andrea Ghezzi: "Voglio aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi prefissati"

Nell'estate la Pro Sesto ha visto arrivare in terra lombarda tanti giovani di grande qualità e dal futuro raggiante.

Tra questi c'è Andrea Ghezzi, centrocampista pagazzanese del Brescia, ceduto in prestito dalla formazione di Serie B, dopo l'arrivo di Pippo Inzaghi.

La società ha voluto fortemente che il classe 2001 disputasse una stagione da protagonista in una serie minore per farsi le ossa in vista delle stagione 2022/23.

Il giocatore sembra davvero felice della sua scelta e ha davvero voglia di fare bene: