Serie C Girone A. La Pro Sesto perde tre punti fondamentali contro il Mantova

Serie C

Serie C Girone A

La Pro Sesto esce sconfitto nello scontro diretto per la salvezza contro il Mantova, con il risultato di 1 a 1.

La squadra di casa aveva ottenuto una sola vittoria fino ad oggi e con questa vittoria si allontana dalla zona pericolosa della classifica mentre gli ospiti non riescono a fare punti dopo lo stop ottenuto nell’ultima giornata.

Il goal dei tre punti lo segna Gerbaudo con un destro al volo che s’insacca dietro le spalle del portiere.

I biancoblu non sembrano in grado di orchestrare un’azione degna di nota anche se la grinta e il caratteri nei 90 minuti non mancano.

Ora mister Banchieri dovrà riflettere su cosa fare per portare di nuovo entusiasmo a tutto l’ambiente.