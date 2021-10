Serie C Girone A. La Pro Sesto trova il goal del 2 a 2 contro il Padova con Ghezzi al minuto 91

10° Turno del Campionato Serie C Girone A, la Pro Sesto affronta il Padova di Mister Pavanel in un match che si preannuncia molto spettacolare.

I padroni di casa vanno in vantaggio al minuto ’25 con Gattoni che incorna su un cross dalla sinistra di Capogna in versione assistman.

Gli ospiti non mollano e al 37’ Ceravolo, dopo la spiazzata di Della Latta, batte Del Frate con un dolce pallonetto che prende prima il palo per poi superare la linea di porta.

Il primo tempo termina così 1 a 1 dopo tante occasioni da entrambe le parti.

Al ritorno in campo delle squadre il Padova va quasi subito in vantaggio, al minuto 53 Ceravolo entra in area e scarica in mezzo per Terrani che non sbaglia.

Al 31’ arriva la possibile chiusura del match, Terrani in area viene steso: rigore per il Padova. Ceravolo sbaglia colpendo la traversa!

Quando la partita sta per volgere al termine, al 91’ Ghezzi salta un uomo sulla destra e poi infila la palla alle spalle di Donnarumma.

La gara termina 2 a 2, con il Padova che può recriminare per il goal subito negli ultimi minuti.

Le formazioni del match:

PRO SESTO: Del Frate, Mazzarani, Maldini, Gattoni, Pecorini, Capelli, Scapuzzi, Brentan, Caverzasi, Capogna, Marchesi. In panchina: Bagheria, Della Giovanna, Buongiorno, Grandi, Marzupio, Lucarelli, Motta, Parrinello, Giubilato, Ferrero, Ghezzi. Allenatore: Banchieri

PADOVA: Donnarumma, Valentini, Della Latta, Ronaldo, Hraiech, Ceravolo, Kirwan, Curcio, Monaco, Busellato, Chirico’. In panchina: Vannucchi, Gasbarro, Pelagatti, Santini, Germano, Biasci, Jelenic, Terrani, Andelkovic, Nicastro, Settembrini, Bifulco. Allenatore: Pavanel