Serie C Girone A. La Pro Sesto pareggia 1 a 1 contro la Pro Patria e muove la classifica

Nell’ottava giornata del campionato di Serie C Girone A, la Pro Sesto pareggia 1 a 1 contro la Pro Patria.

Questo risultato permette ad entrambe le squadre di fare un balzo in avanti in classifica anche se i padroni di casa possono avere maggiori rimpianti dopo essere stati raggiunti dal goal di Saporetti al 91’.

La prima occasione è per Pierozzi che tira alto sopra la traversa per poi pochi istanti dopo riprovare una nuova conclusione, bloccata successivamente dal portiere.

Ancora il numero 11 Al 26' si rende pericoloso provando una grande rovesciata respinta però sulla linea dalla difesa.

Finisce il primo tempo e al rientro in campo i bianco azzurri sono molto più propositivi, Gianelli impegna Caprile e al 72’ il risultato cambia: Capogna si libera in area e di testa porta in vantaggio i suoi.

Al 91' punizione di Bertoni per la Pro Patria, colpo di testa di Saporetti che segna il gol del pareggio.

Le formazioni del Match:

Pro Sesto (4-5-1): Del Frate; Maldini, Pecorini, Caverzasi, Della Giovanna; Gianelli, Cerretelli, Brentan, Gattoni, Scapuzzi; Capogna. A disposizione: Bagheria, Giubilato, Marzupio, Mazzarani, Lucarelli, Gualdi, Parrinello, Buongiorno, Capelli, Motta, Grandi.

Allenatore: Simone Banchieri.

Pro Patria (3-5-2): Caprile; Saporetti, Boffelli, Molinari; Pierozzi, Nicco, Bertoni, Fietta, Pizzul; Ghioldi, Stanzani. A disposizione: Mangano, Sportelli, Colombo, Vaghi, Ferri, Galli, Vezzoni, Zeroli, Giardino.

Allenatore: Luca Prin