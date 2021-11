Serie C Girone A. La Pro Sesto continua a macinare punti e il centrocampista Luciano Gualdi è positivo: "Siamo un ottimo gruppo"

Serie C

Serie C Girone A

Nel campionato di Serie C Girone A, la Pro Sesto si trova in una situazione complicata al penultimo posto in una classifica però davvero molto corta, infatti i ragazzi di mister Banchieri sono allo stesso tempo a un solo punto dalla 13° posizione.

La squadra è in un momento di grande forma dopo un inizio titubante, sono 6 i risultati utili consecutivi.

Ha parlato negli scorsi giorni a riguardo il centrocampista Luciano Gualdi:

"Siamo un ottimo gruppo, ci sosteniamo l'uno con l'altro e sappiamo chi siamo. I nostri tifosi? Sono encomiabili"