Serie C Girone A. La Pro Sesto cade in casa contro la Virtus Verona

Pro Sesto e Virtus Verona si affrontano nella 18esima di Serie C, Girone A, con la prima al penultimo posto in classifica a 14 punti e la seconda in una tranquilla posizione mediana, sette punti sopra.

I tre pareggi consecutivi dei ragazzi di Banchieri facevano sperare in un turno casalingo all’insegna delle soddisfazioni ma la sconfitta per 2 a 0 non lascia possibilità di interpretazione.

Per contro i veronesi fanno registrare il quarto clean sheet e la quinta vittoria stagionale che, tradotto, significa sesto posto in classifica.

Inizia meglio il Verona che sfiora il vantaggio al 17’, ma il tiro insidioso di Lonardi esce di un soffio. Soddisfazione solo rimandata di pochi minuti perché al 21’ è lo stesso Lonardi che va in rete sfruttando un assista di Danti.

La Pro Sesto subisce il colpo e tarda nella sua reazione e prima del termine della prima frazione di gioco è ancora la Virtus che si rende pericolosa, prima con Halfredsson che colpisce il palo e poi con Pellacani che sbaglia a pochi passi dalla porta.

Volto nuovo ad inizio ripresa per la Pro Sesto che si presenta con un triplo cambio (Della Giovanna, Scapuzzi e Gattoni sostituiti rispettivamente da Mazzarani, Capelli e Buongiorno).

Ci si mette anche la sfortuna e al 3’ si infortuna Pecorini, sostituito da Gualdi.

La Virtus Verona continua però a macinare gioco e a condurre la partita e al 16’ Lonardi va vicino alla doppietta personale, negata dai piedi di Del Frate.

Al 18’ si invertono i ruoli che avevano condotto al primo goal perché è Lonardi che assiste Danti che porta i veronesi sul 2 a 0.

Finisce qui una gara in cui la Pro Sesto non ha mai dato l’impressione di poter condurre il gioco e alla fine il risultato appare la logica conseguenza.

La prossima giornata trasferta a Lecco: il penultimo posto è sempre più scomodo e occorre provare a smuovere la classifica.

TABELLINO

Pro Sesto – Virtus Verona 0-2 (0-1)

Marcatori: 21′ Lonardi, 63′ Danti.

Pro Sesto: Del Frate; Pecorini (dal 50′ Gualdi), Caverzasi, Marzupio (dal 65′ Ferrero), Della Giovanna (dal 46′ Mazzarani); Gattoni (dal 46′ Buongiorno), Brentan; Ghezzi, Marchesi, Scapuzzi (dal 46′ Capelli); Capogna.

A disp.: Bagheria, Grandi, Lucarelli, Motta, Ferrero

All. Banchieri.

Virtus Verona: Sibi; Daffara, Cella, Pellacani; Zugaro, Lonardi, Hallfredsson (dal 66′ Nalini), Metlika (dall’80’ Danieli), Amadio (dall’85’ Vesentini); Pittarello, Danti (dal 66′ Marchi).

A disp.: Giacomel, Mazzolo, Munaretti, Arma, Visentini, Tronchin, Carlevaris, Faedo, Silvestri

All. Fresco

Arbitro: Burlando di Genova

Assistenti: Allocco e Pasqualetto

IV ufficiale: Colaninno della Sezione AIA di Nola