Serie B Femminile. Linda Mauri è pronta per tornare protagonista con la Pro Sesto: "L'infortunio è stato una prova dura"

Dopo il grave infortunio della scorsa stagione, Linda Mauri è pronta a ritagliarsi un ruolo da protagonista nell’undici di mister Ruggeri: suo il primo gol sestese nell’amichevole disputata sabato scorso a Cinisello Balsamo contro la Sampdoria terminata 2-2.

Riportiamo un estratto dalla pagina FB della Pro Sesto:

Ho iniziato a giocare a calcio a 12 anni alla Speranza Agrate e sono rimasta lì fino alla scorsa stagione, quando c’è stata la possibilità di indossare la maglia della Pro Sesto. Quando mi è stata offerta questa possibilità, all’interno di un progetto ambizioso, ho accettato subito: la Speranza Agrate è stata come una famiglia per me, ma dopo una militanza così lunga era arrivato il momento di cambiare ambiente, rimettendosi in discussione in un altro contesto, ambizioso e competitivo come questo.

Dal punto di vista tecnico, nasco come esterno offensivo: ho giocato anche come attaccante nel rombo disegnato dal mister, mentre se adottiamo il 4-3-3 sono un esterno “puro”.

La tua prima stagione sestese si è rivelata molto breve, purtroppo…

Già. Dopo tre sole presenze ho rotto il legamento crociato. Avevo una grande paura per questo tipo di infortuni, ed ho pensato seriamente di smettere. Mi è mancato moltissimo non poter contribuire “dal campo” alla straordinaria stagione scorsa. E poi l’infortunio è stato una prova dura: è vero che in tanti mi sono stati vicino, scrivendomi messaggi e incoraggiandomi, ma al dolore e alle difficoltà per tornare in piena forma si è costretti a far fronte da soli.