Serie B Femminile. La Pro sesto si misura in allenamento con la Sampdoria Women e non sfigura

Nell’attesa della ripresa del campionato dopo la sosta nazionali, la Pro Sesto Woman, partecipante al campionato di Serie B, sabato scorso si è misurata con la Sampdoria Woman, militante nella serie maggiore, per un allenamento congiunto al “Crippa” di Cinisello Balsamo.

La partita è terminata col punteggio di 2 a 2, equilibrio frutto dell’alternanza nella prevalenza nel corso dei due tempi.

Una buona prima parte di gara per le blucerchiate, che vanno in vantaggio al 17′ con Novellino, che segna di testa il momentaneo 1-0. Il raddoppio arriva dopo tre minuti per merito di Helmvall che, a tu per tu con il portiere, sigla il l 2-0.

Nella seconda parte di gioco si vede maggiormente la Pro Sesto che al 9’ accorcia con Mauri e pareggia al 28′ con Coda.

E ore la testa è tutta rivolta al campionato, con la Pro Sesto che farà visita alla Roma Calcio Femminile - entrambe ultime ad un solo punto - e la Sampdoria che sarà di scena a Napoli, attualmente con 5 punti in meno in classifica.