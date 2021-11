Serie C Girone A. I convocati di mister Banchieri per il match tra Pro Sesto e Albinoleffe

Serie C

Per la gara casalinga della Pro Sesto contro l'Albinoleffe, in programma domenica (ore 14:30) allo Stadio Breda, mister Simone Banchieri ha convocato 22 giocatori. Squalificato Mazzarani e ancora fuori per infortunio Cerretelli, Gianelli, Kone e Parrinello, il tecnico sestese ritrova Della Giovanna, Maldini e Ghezzi.

Ecco l’elenco completo: