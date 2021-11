Serie C Girone A. I convocati di mister Banchieri per il match tra Pro Sesto e Sudtirol

Per la gara casalinga tra Pro Sesto e Südtirol, valida per la tredicesima giornata del Campionato di Serie C 2021/2022 e in programma domenica (ore 14:30) allo Stadio Breda di Sesto San Giovanni, mister Simone Banchieri ha convocato 23 giocatori. Fuori per infortunio Ghezzi, Kone, Cerretelli, Della Giovanna, Maldini e Gianelli, il tecnico ha chiamato anche tre giovani della Primavera: Silba, Carnevale e Panzani, oltre a Ferrero, ormai in pianta stabile in Prima Squadra.

Ecco l’elenco completo:

Portieri: Bagheria, Del Frate

Difensori: Caverzasi, Giubilato, Lucarelli, Marzupio, Mazzarani, Parrinello, Pecorini, Silba.

Centrocampisti: Brentan, Capelli, Carnevale, Gattoni, Gualdi, Marchesi

Attaccanti: Buongiorno, Capogna, Ferrero, Grandi, Motta, Scapuzzi, Panzani.