Serie C Girone A. La Pro Sesto perde il centrocampista Jacopo Gianelli per una lesione alla giunzione posteriore del menisco laterale

Il centrocampista classe 2001 della Pro Sesto, Jacopo Gianelli, ha riportato, durante l'allenamento di mercoledì, una lesione alla giunzione posteriore del menisco laterale.

Già nel 2020 il giocatore aveva subito un brutto stop nel match Pistoiese – Pro Sesto, dove l’ex giocatore della Primavera dell’Inter aveva subito una lesione del legamento crociato e una lesione del menisco esterno.

Il giocatore era stato riconfermato in biancoceleste anche per la stagione 2021/2022 con la formula del prestito dopo aver messo in campo tutta la sua qualità prima dell'infortunio che lo ha allontanato dal campo per quasi tutta la stagione.