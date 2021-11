Serie C Girone A. È il Renate la squadra più prolifica tra i professionisti

Il Renate, squadra che milita nel campionato di Serie C Girone A, seconda in classifica a sette punti dalla capolista Südtirol, vanta un primato invidiabile tra i professionisti, quindi tornei di A-B-C: è suo il miglior attacco, certificato dai numeri.

A onor di cronaca occorre dire che i ragazzi di Cevoli hanno disputato due gare in più rispetto ai colleghi di Serie A e B, e quindi il ragionamento andrà rifatto a parità di match disputati, ma le premesse per mantenere il “primato” ci sono tutte.

I nerazzurri hanno messo a segno 32 goal, merito dell’idea di calcio offensivo promossa da Cevoli (testimoniato dalle 19 reti subite, che fanno del Renate la quarta peggior difesa del Girone A), ma anche dell'ottimo momento di forma di Francesco Galuppini, attaccante ex Parma che va in goal da 6 partite consecutive, capocannoniere della categoria in coabitazione con Luca Moro del Catania, che milita nel Girone C.

La media goal per partita è significativa: 2,2, con 7 gare in cui il Renate è riuscito a segnare dai 3 goal in su.

È questo un buon periodo per un team che mira alla Serie B, coltivando un progetto nato anni fa, lontano quindi dal concetto di improvvisazione.

Quando il Renate gioca in casa utilizza una divisa nerazzurra e in questo momento può sognare, pensare in grande e divertirsi nel trovare analogie con la squadra di Inzaghi: i tanti goal realizzati fanno ben sperare!