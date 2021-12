Eccellenza A. Due nuovi innesti per la Rhodense

La Rhodense ha annunciato con un comunicato due nuovi importanti acquisti per mister Gabriele Raspelli:



Dopo l'ottima prestazione e la vittoria di domenica scorsa contro la Castanese, arriva un'altra importante notizia, questa volta dal mercato autunnale, per mister Raspelli.il nostro direttore sportivo Massimo Pasquetti ha messo a segno due super colpi per completare la rosa della prima squadra.Si tratta del centrale Andrea Romanò, classe 1993,ex professionista con una presenza in Europa league nell'Inter di Stramaccioni, che ha vestito anche el amglie di Prato, Bologna, crotone, Monza, Cuneo, e Lazzate e Pavia quest'anno.Il secondo acquisto è Andrea Borghi, centrocampista classe 2000, con oltre 70 presenze inserire erie D, ex di Pro Sesto e LegnanoDiamo il benvenuto ai due neoacquisti felici di vederli presto in campo con la maglia orange.