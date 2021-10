Eccellenza Girone A. La Rhodense cade in casa contro il Verbano: "Abbiamo perso una bella opportunità"

Rhodense si deve arrendere al Verbano, i ragazzi di mister Raspelli perdono in casa per 1- 2 e giocano tutto il secondo tempo in inferiorità numerica per l' espulsione del portiere Mantovani (doppio giallo). Nella 5° giornata del campionato di Eccellenza Girone A , lasi deve arrendere al, i ragazzi di mister Raspelli perdono in casa per 1- 2 e giocano tutto il secondo tempo in inferiorità numerica per l' espulsione del portiere Mantovani (doppio giallo).

Le reti decisive sono tutte nella prima frazione, al 21' Dervishi su rigore fa 0 a 1, al 45' Barranco raddoppia e spezza le gambe agli avversari.

Alla metà del secondo tempo la bellissima rete di Mari da vedere e rivedere.

Le parole di mister Raspelli al termine della gara:

"Peccato perché abbiamo perso una bella opportunità per fare risultato. Sapevano che tipo di partita ci avrebbero fatto fare loro, ma ci siamo fatti trovare impreparati due volte.

Poi una volta rimasti in dieci tutto si è fatto più complicato. Anche se nel momento in cui siamo rimasti in dieci, abbiamo fatto una partita intelligente e matura. E questa è la cosa più bella che rimane della partita di oggi.

Un grande peccato perché abbiamo regalato un tempo ad una buona squadra. Rimane tanta amarezza".