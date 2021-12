È di oggi il nuovo colpo di mercato della Rhodense, concluso dal Ds Massimo Pasquetti che ha strappato alla concorrenza in giovane attaccante Alessio Schingo, classe 2001, in arrivo dalla ?is Nova.

Schingo ha militato anche in Serie D nella Vogherese e nel Pavia, mentre da ieri sera si è allena con la prima squadra guidata da mister Raspelli.