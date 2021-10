Milan e Inter accelerano per il nuovo stadio, il progetto costerà 1,2 miliardi di euro

Dopo le tante voci degli ultimi mesi, c’è la conferma del Sindaco Giuseppe Sala: il progetto del nuovo impianto sportivo per Milan e Inter ha la priorità.

I rossoneri stanno insistendo da molto tempo ormai, i ricavi del Meazza infatti sono molto bassi e per poter tornare a lottare con le grandi c’è bisogno di un nuovo stadio in grado di far guadagnare maggiormente i due club.

Da parte dei neroazzurri non ci sono ancora state note ufficiali a riguardo ma la volontà è quella di procedere con il progetto.

Il costo complessivo previsto per realizzare il “nuovo San Siro” comprendente: il nuovo stadio, l'area sportiva, quella commerciale e quella relativa all'intrattenimento è di 1,2 miliardi di euro.

Ovviamente per poter procedere le due società chiederanno un finanziamento del 90% dalla durata di 30 anni, per poter far fronte nel frattempo ai debiti, mentre la concessione per l'area di San Siro da parte del Comune sarà di 90 anni.

Ci vorrà tempo ma tutte le parti coinvolte sono convinte che questo progetto porterà tantissimi vantaggi nel giro di poco tempo in termini di soldi e visibilità.