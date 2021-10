Serie C Girone A. Il Settimo Milanese cade in casa del Varzi

Settimo Milanese di scena sul campo del Varzi con un netto divario di punti tra le due squadre.

Alla fine, si registra un risultato catastrofico che ha visto la squadra di casa prevalere col risultato di 5 a 1.

La cinquina al Varzi vale il secondo posto solitario (a meno uno dalla capolista Castanese che ne ha 15), mentre il S.M. resta a 3 punti, sul fondo della classifica.

Varzi in vantaggio già al 2’ su rigore, con Cantoni che aggancia in area Pizzini, che successivamente realizza dal dischetto.

Raddoppia il Varzi al 23’ con una prodezza di Grasso, che dopo un doppio dribbling calcia in diagonale e trova l’angolo più lontano.

Tutto facile per la squadra di Alessandro Pagano che arriva alla terza rete, ancora con Pizzini, che al 26’ entra in area e batte Angeleri di sinistro.

Settimo Milanese in grande difficoltà nella prima parte di gioco.

In avvio di ripresa arriva un cambio per il Settimo, con Cicogna che subentra a Laraia in attacco, ed è proprio il nuovo entrato che al 6’ colpisce il palo a portiere battuto.

All’11’ arriva la svolta definitiva perché la squadra allenata da Fabio Castellazzi resta in 10 per fallo da rigore (e da ultimo uomo) di Lorini su Grasso.