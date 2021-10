3° giornata di Eccellenza Girone A. Il Settimo Milanese ci prova ma alla fine la spunta il Verbano Calcio, la partita termina 0-2

Antonucci e Galli regalano la vittoria ai rossoneri che superano in classifica i padroni di casa.

Nella terza giornata del campionato di Eccellenza Girone A, prima vittoria quest’anno per il Verbano, che dopo un primo tempo non brillante stende 2 a 0 il Settimo Milanese.

I padroni di casa ci provano e hanno molte occasioni nitide nei primi 45 minuti, soprattutto con Maugeri, che mette spesso in difficoltà Dalia.

Tante le palle goal anche per Coulibaly che però non riesce a portare in vantaggio i suoi grazie anche ad un ottimo Ruzzoni.

Al minuto 62 però Okaingni mette in mezzo un pallone sul secondo palo su cui si piomba Antonucci, che non sbaglia.

La squadra di Invernizzi ci prova ma gli ospiti si chiudono molto bene e in contropiede e al 93’ Dervishi trova a centro area Galli che chiude il match.