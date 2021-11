Eccellenza. I provvedimenti disciplinari decisi dal Comitato Regionale della Lombardia

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 9/ 3/2022

RICEPUTI FULVIO (AVC VOGHERESE 1919)

GARE DEL 10/11/2021

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

VIGANI LUCA (ATLETICO CASTEGNATO)

GARE DEL 14/11/2021

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 14/11/2021 CASTIGLIONE A.S.D. - CARPENEDOLO SSDSRL

Dagli atti ufficiali risulta che la gara in oggetto è stata sospesa, in via definitiva, al 45' minuto del primo tempo per sopravvenuta impraticabilità del terreno di gioco.

DELIBERA

a) di disporre, ai sensi dell'articolo 30 del regolamento della LND, la prosecuzione della gara demandandone l'organizzazione ai competenti Organi del C.R.L.

gara del 14/11/2021 GOVERNOLESE - LUMEZZANE VGZ ASD

La gara non si è disputata per impraticabilità del campo.

Pertanto se ne dispone la effettuazione a cura del C.R.L.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 2/ 3/2022

CAVAGNA GUIDO (LUISIANA)

Correva verso l'assistente ufficiale urlando e lo colpiva al petto col proprio petto facendogli perdere l'equilibrio pur senza farlo cadere.

SQUALIFICA FINO AL 15/12/2021

MOLLUSO MARCO (ACCADEMIAPAVESE S.GENESIO)

SQUALIFICA FINO AL 1/12/2021

DELL’OCA RICCARDO (ARDOR LAZZATE)

A fine gara presso lo spogliatoio si rivolgeva all'assistente arbitrale in modo minaccioso ed irriverente.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

VOLPINI BRAIAN ALEXIS (CILIVERGHE MAZZANO) MICHELETTI MATTIA (FORZA E COSTANZA 1905)

ZAMBONELLI SAMUELE (G.S. VERTOVESE) GIOSU DENIS VALENTIN (LUISIANA)

REBOLDI DAVIDE (ROVATO CALCIO) TOMASI STEFANO (ROVATO CALCIO)

MURRIERO MARCO (VARZI FBC) CHIMINI ALESSIO (VOBARNO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MARINONI FEDERICO (R.C. CODOGNO 1908) AGOSTA MATTEO (SPERANZA AGRATE)