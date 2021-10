Eccellenza. I provvedimenti disciplinari decisi dal Comitato Regionale della Lombardia

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 150,00 ARDOR LAZZATE

A fine gara proprio tesserato non personalmente identificato dall'assistente ufficiale sferrava un violento pugno sulla porta dello spogliatoio arbitrale in segno di protesta.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 10/11/2021

BONAZZI ROBERTO (ARDOR LAZZATE) REDAELLI CRISTIANO (TREVIGLIESE A.S.D.)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SIVIERO ERIK (BASE 96 SEVESO) RANDAZZO FRANCESCO (DARFO BOARIO S.R.L.SSD.)

FONTANA ANDREA (GOVERNOLESE) LA FAUCI VITTORIO (PONTELAMBRESE)

LORINO TOMMASO (SETTIMO MILANESE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

ORLANDINI ANDREA (SANCOLOMBANO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GAYE IDRISSA (ATLETICO CASTEGNATO) LORUSSO ALESSANDRO (AVC VOGHERESE 1919)

MAMBRIN FILIPPO (CASTIGLIONE A.S.D.) BONFANTI MICHELE (CISANESE)

PESCE SIMONE (LUMEZZANE VGZ ASD) COMPAGNONE ANDREA (MARIANO CALCIO)

THIAM MADEMBA DIOP (VALCALEPIO F.C. A R.L.)