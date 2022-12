Acc. Pavese S. Genesio-Virtus Binasco finisce 2 a 1 tra polemiche ed errori arbitrali

Un’altra sconfitta per la Virtus Binasco nella 15esima giornata del campionato di Eccellenza, questa volta contro l’Acc. Pavese S. Genesio e non senza poche polemiche.

La partita è stata molto equilibrata, con i padroni di casa che hanno dato una grande scossa al match al 35’ e al 37’ del primo tempo con Zenga su un rigore molto contestato e con Laraia.

Gli ospiti, nonostante lo shock iniziale, sono riusciti a reagire a inizio della seconda frazione con Robbiati ma nonostante alcune altre occasioni, il risultato finale è 2 a 1.

I rossoblù pagano un momento molto sfortunato dove gli episodi sembrano non girare mai a favore, per questo motivo la sosta natalizia può essere una buona occasione per ricaricare le pile.