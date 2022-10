Calcio Femminile | L'Accademia Calcio Vittuone fa 1 a 1 contro l'Alzalee Solbiatese 1911

Nello scontro diretto per le prime posizioni in classifica nel campionato di Serie C Girone A Femminile, l’Accademia Calcio Vittuone non va oltre l’1 a 1 contro l'Alzalee Solbiatese 1911.

La partita è stata molto equilibrata e le due compagini hanno avuto molte occasioni in entrambi i tempi per portare a casa i tre punti.

Le reti che decidono il match di ieri, domenica 30 ottobre, sono di Barbuiani per i padroni di casa, mentre di Barbini per gli ospiti.

Le ragazze di mister Ferrari rimangono al quinto posto con 14 punti, insieme al Freedom e all'Alzalee Solbiatese 1911.