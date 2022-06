L'Accademia Inveruno ufficializza l'arrivo di un nuovo portiere

Primi colpi di mercato in casa Accademia Inveruno, dopo aver scelto Emiliano Palazzi come allenatore per la prossima stagione, è sato ufficializzato l'arrivo di un nuovo portiere ex Arconatese, Castanese, Vanzaghellese e Accademia BMV.

Il comunicato della società:

"La società Accademia Inveruno comunica di aver raggiunto l’accordo con Matteo Mainini, per il ruolo di portiere. A lui il nostro benvenuto."