L'Accademia Inveruno vince all'ultimo respiro contro l'Aurora CMC Uboldese

Nella 18esima giornata del campionato di Promozione Girone A, l’Accademia Inveruno vince 1 a 2 in caso dell’Aurora CMC Uboldese.

Nel primo tempo gli ospiti passano in vantaggio con Savarese bravo a sfruttare una disattenzione avversaria e a battere il portiere.

I padroni di casa non ci stanno e nel secondo tempo dopo aver provato a trovare la via del goal, al minuto 85 pareggiano i conti con la rete di Ceriani che sembrerebbe rimettere in equilibrio il match.

Passano solo 3 minuti e i gialloblù rimettono la freccia e segnano l’1 a 2 con Rossi che regala la vittoria ai suoi compagni.

La gara non cambia le sorti del campionato dato che entrambe le squadre erano già salve e non avevano ambizioni di alta classifica.