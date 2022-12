LND Lombardia e Agrolux insieme per uno sport più green e sostenibile

Il Comitato Regionale Lombardia della Lega Nazionale Dilettanti ha siglato un accordo importante con Agrolux Sport s.r.l., una start up costituita appositamente per il mondo dello sport dal Gruppo AGROLUX, azienda bergamasca specializzata sulle agroenergie, ovvero energie rinnovabili che si ricavano da processi agricoli e biomasse.

L’accordo di collaborazione garantirà agevolazioni e sostegni economici a tutte le società dilettantistiche lombarde che decideranno di modernizzazione i propri centri sportivi. L’intesa è stata voluta e progettata per rendere più green e sostenibile economicamente anche il settore del calcio dilettantistico.

Grazie a questo accordo, il CRL e Agrolux s’impegneranno ad aiutare le 1.400 Società Sportive affiliate affinchè possano ridurre i costi energetici attraverso la realizzazione di progetti proposti da Agrolux Sport s.r.l. che vanta una consolidata esperienza nella progettazione, nello sviluppo e nella direzione lavori per la realizzazione di impianti fotovoltaici, impianti eolici offshore e onshore, impianti idroelettrici, a biomasse.

Le società avranno la possibilità di svolgere interventi sugli impianti sportivi e sui campi di calcio, attraverso progetti per la sostenibilità, anche con l'installazione di strumenti per lo sfruttamento di energia alternativa, per il risparmio energetico a vantaggio delle società stesse. Sarà altresì possibile effettuare altri lavori quali l’implementazione dei pannelli fotovoltaici con lo scopo di creare un meccanismo win-win per gli investitori e i club, coniugando i benefici economici e quelli ambientali. A seconda delle esigenze delle società sportive, potranno essere realizzati tanti progetti diversi, tra questi l’edificazione di serre per l’agricoltura idroponica, le microalghe e, nello specifico, soprattutto per la coltivazione del kiwi rosso, il cui consorzio è partner dell’iniziativa.

Alla conferenza stampa di presentazione dell’accordo, svoltasi presso la sede del Comitato Regionale Lombardia, hanno parlato Carlo Tavecchio, Presidente del CR Lombardia, e Marco Carretto, Direttore Generale di Agrolux Sport s.r.l..

Carlo Tavecchio, Presidente del CR Lombardia: “Da anni mi sto impegnando in prima persona sul tema del rapporto tra costi ed efficientamento energetico. Con questo progetto saremo in grado di dare un sostegno concreto alle società: da gennaio saranno infatti 1400 le società sportive che potranno fare richiesta, ma il nostro obiettivo è ampliare ulteriormente il bacino nei prossimi tempi. Vogliamo scrivere una nuova pagina di storia per il centro sportivo del presente e del futuro, che non può prescindere dall’innovazione e dalla sostenibilità”.

Marco Carretto, Direttore Generale di Agrolux Sport s.r.l.: “Abbiamo voluto iniziare un percorso partendo dalla nostra Regione, la Lombardia, e nel Comitato Regionale abbiamo trovato un soggetto interessato alla materia con il quale è scattata subito l’intesa. L’idea di portare questa iniziativa a un livello “superiore”, al calcio professionistico, è suggestiva, ma noi guardiamo anche in altre direzioni, come ad esempio gli oratori o il movimento femminile, per favorirne la crescita attraverso un abbattimento dei costi con particolare attenzione agli aspetti di valorizzazione sociale”.