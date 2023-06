Addio al Capitano: I'Arconatese 1926 ringrazia Marco Bianchi

Il Gs Arconatese 1926 dice addio al suo Capitano, Marco Bianchi, e lo ringrazia per il suo contributo prezioso nel corso degli ultimi anni.

Il comunicato della società:

"Il Gs Arconatese 1926 con tutti i tifosi saluta e ringrazia Marco Bianchi. Marco è stato il nostro Capitano, ha condiviso con noi in questi anni vittorie e sconfitte ma prima di tutto un percorso umano e sportivo importante, rappresentando sempre con grande signorilità e responsabilità il ruolo impostogli dalla fascia dentro e fuori dal campo.

Ora le strade si dividono alla ricerca di nuovi stimoli, ma l'amicizia e la stima non verranno mai meno. La Società con tutto lo Staff tecnico augura perciò le migliori fortune sportive a Marco Bianchi, esprimendo gratitudine per il suo operato con la nostra maglia che ha difeso sempre con grande attaccamento, dedizione e generosità con un comportamento esemplare da vero Capitano. In bocca al lupo Marco!"

(Comunicato Arconatese)