Lo scontro diretto tra Albinoleffe e Giana Erminio finisce a reti inviolate

“Prima di due trasferte consecutive, questa sera all’Albinoleffe Stadium di Zanica, la Giana è tornata due anni dopo l’ultima volta per disputare l’anticipo della 29ª giornata di campionato: scontro diretto con i padroni di casa e gara che finisce come all’andata a Gorgonzola, a reti inviolate.

Mister Chiappella conferma il modulo delle ultime gare, con Zacchi tra i pali e la difesa a 4 composta da Caferri, Ferrante, Minotti e Groppelli; davanti al reparto arretrato si posizionano Acella e Pinto, più avanzati troviamo invece Lamesta, Franzoni e Messaggi, dietro all’unica punta Maguette Fall.

Si parte e al 4’ si fanno vedere i padroni di casa con una conclusione di sinistro di Longo, che si spegne debolmente sul fondo. Dopo i primi 20’ di gioco poco da segnalare, al di là di due calci d’angolo per la Giana e due cartellini gialli per Ferrante e Pinto.

Le squadre si studiano, facendo attenzione a non scoprire gli spazi. Al 29’ Albinoleffe in avanti con il cross di Piccoli dalla sinistra per Longo, che con il tacco da distanza ravvicinata va alla conclusione, respinta d’istinto da Zacchi, ma nel contempo si alza la bandierina del secondo assistente per segnalare posizione di fuorigioco.

Al 34’ Zanini da fuori area crossa lungo per Longo, che salta per colpire di testa, ma manda ampiamente fuori. Al 41’ quinto corner per la Giana, Pinto dalla bandierina appoggia largo a Caferri, che avanza e prova la conclusione da fuori area, alto.

Stessi 22 in campo all’inizio della ripresa, si riparte e al 3’ Gusu crossa dalla destra per Longo, che spizza di testa ma manda fuori. Al 7’ clamorosa doppia occasione per la Giana, con Lamesta che dalla sinistra serve Messaggi per la conclusione, Marietta respinge, arriva Fall per il tap-in da distanza ravvicinata, ma d’istinto Marietta in qualche modo riesce ancora a respingere e a salvare la porta. Al 12’ doppio cambio per l’Albinoleffe: entrano Agostinelli e Doumbia al posto Brentan e Munari; per la Giana invece Ballabio prende il posto di Acella.

Al 14’ Zoma trova un corridoio centrale per sfuggire da solo, ma al momento della conclusione calcia sull’esterno della rete. Al 19’ palla dentro per Gusu, che sbuca sul primo palo di testa, ma conclude fuori di poco. Al 20’ Zoma sfugge sulla destra e va alla conclusione ad incrociare, di poco alto sopra la traversa.

Al 24’ Zoma dal fondo passa all’indietro per Zanini, che va a concludere con un rasoterra a fil di palo, ma Zacchi blocca a terra. Al 25’ Fall serve Messaggi in area piccola e il n. 21 da posizione defilata va alla conclusione sul primo palo, ma Marietta respinge con i piedi. Al 26’ altro cambio per la Giana: Previtali prende il posto di Messaggi. Al 34’ Lamesta dalla trequarti di sinistra crossa in mezzo per Franzoni, che di testa aggancia ma non inquadra lo specchio. Al 39’ tra le fila della Giana entra Barzotti al posto di Franzoni, ma l’inerzia della gara non cambia e finisce così, a reti inviolate.”

ALBINOLEFFE-GIANA ERMINIO 0-0

Albinoleffe (3-5-2): Marietta; Borghini, Milesi, Baroni; Gusu, Munari (Doumbia 12’ st), Brentan (Agostinelli 12’ st), Zanini, Piccoli; Zoma, Longo. A disp: Taramelli, Moleri, Toccafondi, Angeloni, Saltarelli, Allieri, Gatti, Arrighini, Ercolani. Allenatore: Simone Arceci

Giana Erminio (4-2-3-1): Zacchi; Caferri, Ferrante, Minotti, Groppelli; Acella (Ballabio 12’ st), Pinto; Lamesta, Franzoni (Barzotti 39’ st), Messaggi (Previtali 26’ st); Maguette Fall. A disp: Pirola, Magni, Boafo, Perna, Corno, Piazza, Verde, Mbarick Fall. Allenatore: Andrea Chiappella.

Direttore di gara: Lorenzo Maccarini di Arezzo. Assistenti: Mattia Regattieri di Finale Emilia e Domenico Russo di Torre Annunziata. Quarto ufficiale: Matteo Laganaro di Genova

Recupero: 0’ pt, 3’ st

Angoli: 1-5

Ammoniti: Ferrante (G) 7’ pt, Pinto (G) 10’ pt, Acella (G) 26’ pt, Lamesta (G) 21’ st, Agostinelli (A) 39’ st, Groppelli (G) 41’ st

(Comunicato Giana Erminio)