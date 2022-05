Alcione, in trasferta con il Ghiviborgo arriva solamente un pareggio

L’Alcione era reduce dalla vittoria contro il Seravezza (3-0 il risultato finale) e con ben cinque lunghezze di vantaggio sui toscani. Nel primo tempo la gara è molto tattica, e quel poco che si vede è per merito dell’Alcione che prova a rendersi pericoloso in due occasioni con Lattarulo. Il Ghiviborgo è attendista e non riesce a ripartire negli spazi. Si va al riposo sullo 0 a 0. Al rientro in campo, le azioni continuano ad essere veramente poche. Arriva lo spunto al 23’ quando Soldi atterra Sall. Calcio di rigore e dal dischetto Melandri segna il vantaggio del Ghiviborgo. Ma l’Alcione non ci sta e all’80’ trova il meritato pareggio. L’azione si sviluppa sulla destra con il cross di Montesano che Bangal trasforma in gol con una bella girata di sinistro.

1-1 recita il tabellino finale e, dopo questo turno, entrambe tornano a casa con un punto a testa.

Domenica, in casa, arriva il Lenitgione terza forza del girone D di Serie D.