L'Alcione Milano fa festa: Casatese KO e playoff vinti!

Nella finale playoff del campionato di Serie D Girone B, l’Alcione Milano batte la Casatese, guidata dal mister Joey Commisso, grazie a una grande rimonta che gli permette di garantirsi un posto in classifica per i ripescaggi in Serie C.

Sono i brianzoli a segnare per primi dopo un primo tempo equilibrato: al 26' Pontiggia si libera sulla destra e crossa basso per l'attaccante biancorosso Quaggio, che colpisce di prima intenzione battendo Bacchin.

Tutto cambia però al 5' della ripresa quando Ciappellano salta più in alto di tutti su un calcio d'angolo e fa 1 a 1. Poi, al 35', arriva il colpo del KO: su calcio d’angolo Morselli serve un pallone di testa a Bangal che insacca sul secondo palo.

Tabellino

Alcione: Bacchin, Chierichetti, Montesano, Bonaiti, Ciappellano, Venturini, Bagatti, Palma, Bangal, Pio Loco, Morselli. A disposizione: Spada, Caremoli, Ortolani, Zito, Piccinocchi, Petito, Tucci, Damiano, Invernizzi. All: Cusatis Giovanni.

Casatese: Merelli, Scipione, Comberiati, Gulinelli, Pirola, Videkon, Sassella, Pontiggia, Quaggio, Isella, Stefanoni. A disposizione: Picarelli, Trezza, Colombo, Polenghi, Ballabio, De Meo, Saracino, Costanzo, Personè. All: Commisso.