L'Alcione pareggia contro il Desenzano e non approfitta della sconfitta del Lumezzane

È finita con il risultato di 1 a 1 la gara tra Calcio Desenzano e Alcione, valida per il turno infrasettimanale per il campionato di Serie D Girone B.

La partita inizialmente fatica a decollare, le due compagini giocano con tanto timore e il tatticismo prevale sulla bellezza del gioco.

Quando il primo tempo sta per finire in parità, a un soffio dalla fine del primo tempo, i padroni di casa passano in vantaggio: punizione dalla destra battuta da Pinardi, la palla rimane in area e dopo un rimpallo ne approfitta Quaini in semirovesciata, che infila la palla nell’angolo alla destra del portiere.

Nel secondo tempo gli ospiti spingono alla ricerca del pareggio e quando ormai tutte le speranze sembrano perdute, al 40′ Venturini subisce un fallo in area da Campagna e l’arbitro assegna il rigore. Dal dischetto Bangal Faisal spiazza Edo e regala un punto prezioso ai suoi compagni.