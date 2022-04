Alcione tre punti che fanno respirare la squadra

Vittoria dell‘Alcione Milano contro i neroverdi dell'Aglianese. La gara è in perfetto equilibrio tra le due formazioni fino al 37' quadno Piccinocchi imbuca in verticale per Manuzzi che davanti a Ricco apre l’interno e lo supera portando in avanti la formazione di casa. Nella ripresa l’Aglianese torna in campo col piglio giusto e trova il pareggio grazie al colpo di testa di Masi al 27'. Dopo l’1-1 però l'Alcione inizia ad alzare il ritmo e ne approfitta per dilagare con Bangal e ancora Manuzzi, rispettivamente a segno al 32' e 38' della ripresa.



Tre punti che consentono all'Alcione di guadagnare qualcosa in classifica e distanziarsi di sei punti dalla zona playout.