Alcione, domenica la trasferta contro la Bagnolese

L'Alcione Milano nella penultima giornata di campionato ha trionfato per 7-3 contro il Lentigione. Nella gara di andata i milanesi avevano subito un bel 4 a 0 e, insomma, non era proprio andato giù. Ma la stagione si sta per concludere e i milanesi si trovano esattamente a metà classifica, nello specifico al nono posto a quota 47 punti. Ora, domenica saranno impegnati nella trasferta emiliana contro la Bagnolese, squadra che attualmente si trova in zona playout e che ha visto il ritorno di Lauro Bonini in panchina dopo la parentesi con Paolo Beretti.

Ecco il prossimo turno del girone D:

Prato - Aglianese

Lentigione - Athletic Carpi 2021

Ravenna F.C. 1913 - B.go S. Donnino

Tritium - Correggese

Forlì F.C. - Fanfulla

Seravezza - Ghivizzano B.

Sammaurese - Mezzolara

Progresso - Real Forte Q.

Sasso Marconi - Rimini