Alessandro Altobelli è sicuro: "Inter, prendiamo Paulo e Romelu con il Toro"

L’ex neroazzurro Alessandro Altobelli, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport e ha espresso la sua opinione sul mercato dell’Inter:

"Prendiamo Paulo e Romelu con il Toro, poi a far quadrare tutto ci penseranno Marotta e Ausilio, che sono i nostri veri fuoriclasse. Un tridente da sogno. Chi non lo vorrebbe? Inzaghi avrebbe la possibilità di far ruotare tre attaccanti super. E all'occorrenza trovare il modo di farli giocare insieme, anche se ciò comporterebbe la rinuncia a uno dei tre centrocampisti. Dybala può muoversi anche da trequartista, oppure largo in un 3-4-3 con Lukaku al centro e Lautaro sul fronte opposto".